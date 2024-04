Frana il terreno nell’orto, contadino resta imprigionato. Salvato dai vigili del fuoco

Siena, 14 aprile 2024 – Imprigionato nel terreno mentre lavora nel suo orto. Brutta disavventura per un 86enne a Siena: la polizia municipale, in accordo con la Questura, è intervenuta oggi pomeriggio assieme ai Vigili del Fuoco e ai mezzi sanitari del 118 per soccorrere l’uomo nella scarpata che si affaccia su via Fiorentina a Siena.

L'anziano stava lavorando nell'orto quando una parte di terreno ha ceduto e lo stesso è rimasto bloccato con le gambe. Le urla di aiuto hanno richiamato i vicini che hanno avvertito le forze dell'ordine. L’uomo stato quindi trasportato al pronto soccorso.