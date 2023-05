Frana, strada interrotta Lavori a Sant’Albino

A partire dalle 8 di domani, lunedì 8, e fino alle 20 del 9 giugno, o comunque fino al termine dei lavori, sarà chiuso un tratto di via dei Castani a Sant’Albino, Montepulciano, nel tratto compreso tra via dei Fiori e l’intersezione con la S.S. 146 “di Chianciano”, per i lavori di ripristino di un movimento franoso sul ciglio della strada statale, da parte di Anas.

Sarà comunque garantita la circolazione veicolare nel restante tratto di via dei Castagni e di via degli Abeti percorrendo via dei Fiori, dalla quale sarà possibile immettersi nella S.S. 146 e viceversa, per l’opposto senso di marcia.

Durante il periodo di chiusura del tratto di via dei Castagni, sarà comunque predisposta ed installata idonea segnaletica di deviazione riportante gli itinerari di viabilità alternativa, a cura dell’impresa esecutrice i lavori per conto di Anas. Sarà previsto un senso unico alternato di marcia, con installazione di un semaforo, attivo 24 ore su 24 fino alla fine dei lavori, nel tratto della S.S. 146 “di Chianciano”.