Frana a Volterra: lavori Anas per bretella provvisoria sulla SS68

Da Colle a Volterra un’ora ed oltre i cinque minuti. È questo il tempo che si impiega a seguito della frana dello scorso venerdì che ha obbligato la chiusura e la creazione di un percorso alternativo, che aggiunge più di 40 minuti al normale tragitto. Sulla strada statale 68 Anas ha, però, già avviato i lavori per la realizzazione di una bretella provvisoria che consentirà di aggirare il punto coinvolto da un movimento franoso in località Mazzolla, nel comune di Volterra, consentendo di riaprire l’arteria stradale in tempi brevi, nelle more dei lavori di consolidamento definitivo. Il movimento franoso ha di fatto squarciato una parte della carreggiata all’altezza del Km 43+350. Il completamento dei lavori per la realizzazione della bretella è previsto entro la fine del mese. I tempi sono comunque strettamente legati alle condizioni meteo, trattandosi prevalentemente attività di movimento terra che devono essere sospese in caso di pioggia. La bretella consentirà di ripristinare la circolazione con senso unico alternato regolato da semaforo. Al contempo Anas sta proseguendo le attività di progettazione per l’intervento di consolidamento definitivo e ricostruzione del corpo stradale danneggiato da uno smottamento che coinvolge un’area ampia, anche al di fuori delle pertinenze stradali. Tali attività sono state avviate da Anas immediatamente dopo l’evento. Altrettanto tempestivamente era stato istituito il senso unico alternato con semaforo per delimitare l’area interessata dalla frana, ed era stato attivato un monitoraggio quotidiano per garantire la sicurezza e l’incolumità della circolazione. La chiusura era stata poi disposta nell’ambito di un incontro presso la Prefettura di Pisa richiesto dal Comune di Volterra. Nel merito era intervenuta anche l’Amministrazione comunale colligiana. Sono infatti molti i residenti che si devono recare per lavoro in quel di Volterra. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale: Autolinee Toscane ha informato che da ieri la linea extraurbana 770 che da Volterra collega con Colle seguirà una deviazione di percorso per l’interruzione che interessa la SS68, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza di un movimento franoso. Si tratta di un esercizio provvisorio, concordato con la Provincia di Pisa, che resterà valido fino a sabato 21 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. Saranno per questo interessate esclusivamente le corse con orario funzionale alle esigenze scolastiche. Questa è la situazione ad oggi, ma non si escludono novità già a partire dai prossimi giorni.

Lodovico Andreucci