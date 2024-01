Fra cene al tegamino e tuffi fuori stagione

Non solo giovani e famiglie in Piazza, nei locali del centro per cenone e musica. Ci sono anche gli anziani, che magari non hanno più nessuno, per i quali è stato organizzato un San Silvestro alternativo. "Abbiamo pensato a quanti rischiavano di essere soli organizzando quella che chiamiamo la cena al tegamino. Ognuno ha portato qualcosa, il piacere vero è stato ritrovarsi condividendo tutto", spiega Giuliana De Angelis, ’anima’ dell’Auser comunale. Che racconta di una serata con una quindicina di persone intorno al tavolo nella sede dell’associazione. "Ad aderire all’iniziativa sono stati un paio di over 80, io stessa che ci sono vicina – spiega –, poi gli altri a scalare come età, comunque sopra i 70 anni. Ma anche cinquantenni, nostre amiche operatrici, con un ragazzo figlio di una coppia. Abbiamo preparato tutto, c’erano crostini, vitello tonnato e arista, frittata e caponata, naturalmente lenticchie e dolci. Siamo stati molto bene". Niente count down in televisione "visto che abbiamo ascoltato la radio facendoci gli auguri. Poiché non potevamo lasciare la sede sporca in quanto martedì (oggi, ndr) qui fanno lezione i bambini, abbiamo fatto tardi per rimettere in ordine".

Immancabile, invece, ieri mattina a Castiglione della Pescaia il primo bagno dell’anno, agevolato anche da una temperatura più mite del solito. Fra grandi, piccini e anziani (foto di gruppo a sinistra) che si sono tuffati in mare c’era anche Stefano Gallerini, senese e lupaiolo, ormai un fedelissimo di questo appuntamento. La sorpresa è arrivata però dalla spiaggia di Follonica dove a sfidare l’acqua gelida è stato, tra gli altri, anche l’avvocato Michele Cortazzo di Colle.

Laura Valdesi