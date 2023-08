Fosso Bianco a Castiglione d'Orcia: ora si paga ma niente numero chiuso

Ingresso a pagamento nell’area del "Fosso Bianco", poco distante dalla "Balena Bianca", di Bagni San Filippo. E’ stato deciso dal Comune che, per ora, non pensa al numero chiuso degli ingressi.

E’ quanto il comune di Castiglione d’Orcia ha disposto per attivare controlli finalizzati sia alla incolumità dei visitatori che al rispetto dell’ambiente.

Si pagano 2 euro, ma uno verrà restituito all’uscita con la restituzione del braccialetto che viene dato ai turisti.

Gli incassi sono destinati al pagamento dei costi.

Il servizio è stato affidato alla cooperativa di comunità "La Campigliese" fino al 31 dicembre. Due gli operatori, mediamente presenti, per tutti i giorni della settimana.

Ma i consiglieri di "Presenza Attiva" manifestano, in una lunga nota, contrarietà all’affidamento. Sostengono che gli addetti non hanno esperienza dei due ettari di area del Fosso Bianco

e che il servizio è stato attivato in ritardo. "La cooperativa – affermano, in proposito, i consiglieri Giuseppe Antipasqua e Sergio Crociani- non è mai stata operativa né ha mai preso servizio presso il Fosso Bianco come previsto da quanto stabilito dalla giunta comunale con un provvedimento di metà maggio scorso". Il sindaco Claudio Galletti puntualizza che il costo del biglietto è di 1 euro, sale a due se non viene restituito il braccialetto, e afferma la piena legittimità dell’affidamento alla cooperativa "La Campigliese" affermando che gli operatori che vengono impegnati al "Fosso Bianco" sono stati debitamente preparati.

Massimo Cherubini