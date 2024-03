Fossi, Pd:: "Whirlpool, ora chiarezza"

"Tra poche settimane sarà formalizzato il passaggio degli stabilimenti italiani da Whirpool a Beko ed è venuto il momento per fare chiarezza sul futuro del sito produttivo di Siena. Il ministro Urso convochi subito il tavolo istituzionale richiesto da mesi da Regione Toscana, sindacati e lavoratori": è quanto dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi depositando una interrogazione a Montecitorio. L’atto è stato sottoscritto dai colleghi del Partito democratico Marco Simiani, Marco Sarracino, commissario dell’Unione comunale del capoluogo, e Laura Boldrini.

"Con il via libera dell’Antitrust del Regno Unito si concludono tutte le fasi propedeutiche all’operazione e inizia ora la fase più importante per i lavoratori. Le criticità di questi ultimi anni che hanno caratterizzato lo stabilimento di Siena e che hanno costretto alla cassa integrazione vanno superate. Ci aspettiamo dalla nuova proprietà rassicurazioni e impegni concreti e dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che intervenga subito per vigilare sul rilancio del sito produttivo e sulla sua piena continuità occupazionale", ha concluso Fossi. Il via libera dell’antitrust inglese ha di fatto aperto una nuova stagione per l’azienda, che si concretizzerà con il passaggio formale alla nuova proprietà. Per i lavoratori, ancora alle prese con pesanti turni di cassa integrazione, si attendono ora novità per diradare le nebbie sul futuro del polo senese.