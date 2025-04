Forza Italia, missione a Siena per Stella. Pallassini accetta di fare dietrofront

Nuovo colpo di scena dentro Forza Italia Siena. Dopo il passo indietro per motivi personali e professionali comunicato in una lettera ai vertici del partito, a il coordinatore provinciale Alessandro Pallassini ha fatto dietrofront. Fondamentale l’intervento del leader toscano, Marco Stella, arrivato ieri in città: "Positivo incontro con il segretario provinciale di Forza Italia Siena, Alessandro Pallasini, con cui abbiamo parlato dell’attività politica del nostro movimento, delle prossime elezioni regionali e delle considerazioni da lui espresse in merito al suo impegno politico – spiega Stella –. Ribadisco fiducia e stima nei confronti di Pallassini. Ha svolto un ottimo lavoro, portando risultati concreti e tangibili a partire dal tesseramento, cresciuto in maniera significativa. Comprendo le sue considerazioni, ma gli ho chiesto di continuare. Ringrazio per la disponibilità dimostrata nel continuare la sua attività, dimostrando così un amore verso Forza Italia che va oltre ogni aspettativa, ma proprio perché comprendo le sue difficoltà, abbiamo deciso di convocare una segreteria provinciale allargata alla segreteria comunale, per individuare un gruppo di persone che lavoreranno alle Regionali".