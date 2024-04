Forza Italia, cambio al vertice. Pugliese coordinatrice comunale

L’annuncio arrivato nel tardo pomeriggio di ieri è scarno e senza particolari indicazioni: "I giornalisti sono invitati alla conferenza stampa che si terrà alla sede di Forza Italia per comunicazioni da parte del partito. Saranno presenti Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, Roberto Berardi, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana".

La notizia in realtà è di particolare rilievo e segna il ritorno sulla scena politica di Sara Pugliese, l’ex assessore che nel febbraio 2022 si dimise lasciando l’incarico in giunta in polemica con l’allora sindaco Luigi De Mossi.

Dopo l’adesione a Forza Italia, ora assumerà il ruolo di coordinatrice comunale del partito, fin qui ricoperto da Anita Francesconi.

Una novità per il partito che recentemente ha registrato diversi ingressi, a partire da quello di Emanuele Montomoli presentato dal coordinatore nazionale Antonio Tajani nella sede romana.

Per il partito un nuovo cambiamento ai vertici dopo quello che ha portato Alessandro Pallassini alla segreteria provinciale, in seguito alla nomina di Lorenzo Lorè nella giunta di Nicoletta Fabio. Domani sarà appunto il coordinatore regionale Marco Stella, con il vice Roberto Berardi, a presentare la nomina di Sara Pugliese come nuova referente cittadina del partito.