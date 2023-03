Forum Donne di Avis Stamani al Politeama

Volontariato e cultura del dono del sangue al centro delle 17esima edizione del Forum Donne di Avis Toscana in programma oggi a partire dalle 10,30 al Politeama di Poggibonsi. "Stiamo cercando di raggiungere un equilibrio tra donatori e donatrici nonostante gli impedimenti fisiologici delle donne, che permettono loro di donare sangue meno frequentemente rispetto agli uomini – spiega Veronica Bernardini, presidente di Avis Poggibonsi- - i dati dimostrano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, soprattutto perché ci siamo concentrati sulla donazione del plasma che può essere effettuata con maggiore frequenza rispetto al sangue. Inoltre vogliamo lanciare un appello alle donne di tutte le età affinché non si privino della possibilità di diventare volontarie o perfino dirigenti". "Il Forum Donne è un evento nato per sollecitare e promuovere all’interno di Avis una finestra di riflessione sulla donna - afferma Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana - le donne sono divise tra mille ruoli e compiti, e spesso rinunciano anche ad avere cariche. Avis vuole coinvolgerle e valorizzarle sempre più nel loro ruolo solidale anche come donatrici". Interverranno ill sindaco di Poggibonsi David Bussagli, il presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, quello nazionale Gianpietro Briola,. Ginevra Cerrina Ferroni, vicepresidente del Garante protezione dati personali; Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana sud est; Ferdinando Galassi, psichiatra e psicoterapeuta; Marco Mini, vicepresidente Cesvot, Barbara Boccardi, dell’esecutivo di Avis Toscana Politiche di Genere.