Fortezza, tenda per il congresso degli ingegneri

Si terrà dal 2 al 4 ottobre, negli spazi della Fortezza Medicea, il prossimo Congresso nazionale degli ingegneri. L’evento sarà organizzato dagli Ordini provinciali degli ingegneri di Siena e Grosseto, a cui sarà concesso a titolo gratuito, dal 16 settembre al 14 ottobre, il suolo pubblico delle aree esterne della Fortezza Medicea. Lo ha deliberato, su proposta del vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani, la giunta comunale. Il Congresso nazionale degli ingegneri torna ad essere ospitato in Toscana dopo trentadue anni, ed è la prima volta che Siena ha la possibilità di essere protagonista nell’organizzazione. Importante l’azione dell’ingegner Francesco Gaudini (foto), che per mesi ha lavorato per l’obiettivo. Sarà un convegno di rilevanza nazionale e di grande ricaduta in termini economici e di immagine sulla città: sono attese non meno di milleduecento presenze tra congressisti e accompagnatori. A Siena si svolgeranno tutte le attività congressuali da mercoledì 2 ottobre fino a venerdì 4 ottobre. Visti i numeri dei congressisti e vista la mancanza in città di un’aula di tale capacità, l’ipotesi è realizzare un’installazione provvisoria nello spazio interno della Fortezza, una tensostruttura con ancoraggio a terra tramite picchetti.

Il tempo necessario per le operazioni di montaggio e allestimento (15 giorni) e smontaggio (10 giorni) è da lunedì 16 settembre a lunedì 14 ottobre; la fattibilità della realizzazione è già stata verificata con ditte specializzate. All’interno del ‘tendone’ troveranno collocazione tutte le funzioni legate al congresso. Il percorso pedonale sopra le mura della Fortezza rimarrà di libero accesso durante tutto il periodo e sarà garantito il funzionamento delle attività esistenti di Siena Jazz e della scuola.