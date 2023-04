Fortezza, cambia tutto Nuovo gestore per l’estate

L’anno scorso fu sfiorata la rottura e addirittura si adombrò un sostanziale passo indietro dalla programma estiva in Fortezza. Quest’anno si cambia decisamente rispetto al passato e ai primi anni di animazione, di fatto nate con l’associazione Propositivo. L’amministrazione comunale ha reso noto l’esito del bando di gara per la prossima estate e ad aggiudicarsi l’organizzazione delle serate estive in Fortezza è stata l’associazione Wonderland, il cui amministratore delegato è Francesco “Ciccio“ Minucci, storico dj senese che ha rianimato la discoteca Papillon a Monteroni d’Arbia.

In corsa c’era anche Propositivo, ma la commissione ha premiato il progetto presentato da Wonderland, che a quanto trapela dovrebbe appoggiarsi anche a una società senese per l’organizzazione degli eventi (questo non risulta né dai verbali né dalla relativa determina dirigenziale).

Termina così l’esperienza del gruppo senese che l’anno scorso era entrato in contrasto con l’amministrazione, in particolare per quanto riguarda il punto ristoro e il numero di serate in cui effettuare spettacoli. A sollecitare una correzione di rotta erano state anche le associazioni di categoria, che soprattutto puntavano il dito sulla pizzeria che faceva registrare grandi numeri in una situazione a loro dire di vantaggio concorrenziale.

Nel 2023 questo argomento a dire il vero, almeno fino a oggi, non è entrato nel dibattito cittadino. E ora è arrivata la novità del cambio di società chiamata a gestire quella che ha rappresentato una novità degli ultimi anni, nata con l’obiettivo di rilanciare la Fortezza medicea, eternamente alla ricerca di una destinazione e al centro di varie proposte nel corso degli ultimi decenni.

All’inizio di questo mandato amministrativo era anche stata lanciata l’idea, invocata anche nella campagna elettorale 2018, di spostare il mercato dentro la Fortezza. Poi, dopo un esperimento che non ha trovato il consenso né degli ambulanti né degli utenti, l’idea è caduta nel nulla, così come l’ipotesi di una pavimentazione del piazzale interno e l’utilizzo non estemporaneo dell’interno dei bastioni.

È invece andata avanti con buoni risultati l’idea delle serate in musica ma non solo, tra spettacoli, presentazioni di libri e altro ancora. Una novità assoluta per le notti senesi che ora sarà portata avanti dall’associazione Wonderland.

