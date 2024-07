’Forme nel verde’ è donna. La prima volta di un’artista in 53 edizioni della rassegna

Per la prima volta nella storia di Forme nel Verde, la celebre rassegna d’arte giunta quest’anno alla sua 53esima edizione, la protagonista è un’artista donna, l’italiana Stefania Vichi, scelta dal curatore e direttore artistico della mostra Carlo Pizzichini per caratterizzare con le sue sculture il percorso espositivo dell’edizione 2024 della mostra, composto interamente da opere inedite.

Il percorso espositivo attraversa le vie e le piazze del centro storico di San Quirico e si sviluppa nel palcoscenico naturale degli Horti Leonini e nelle sale di Palazzo Chigi e di fronte alla Collegiata romanica. A Bagno Vignoni il 20 luglio alle 21 Stefania Vichi si presenta con una Performance di danza site-specific, mentre a Vitaleta sarà installata la scultura monumentale ’Hard Climb’.

Stefania Vichi per Forme nel Verde ha preparato un percorso composto da sculture e installazioni, tra cui una video, creata con l’artista Dario Denso Andriolo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Con il titolo ’Comfort Zone’ la mostra accompagna l’osservatore nella tematica concettuale che l’artista utilizza per indagare il rapporto tra l’uomo e le sue abitudini e, in particolare, con quei mutamenti psicologici che Stefania Vichi definisce ’comfort zone’ e che, molto spesso, sono in netto contrasto con i veri desideri, i bisogni o le ambizioni del soggetto stesso.

Alla Chiesa della Vitaleta sarà installata Hard Climb, una scala in ferro di oltre cinque metri composta da improbabili scalini in acciaio che, come uno specchio, riflettono la facciata della Cappellina. Stefania Vichi è nata nel 1986 a Perugia, dove vive e lavora.