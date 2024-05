Formazione continua in sanità: il policlinico illustra due progetti

Si intitola ’Come impariamo da adulti’ ed è un seminario dedicato ai metodi della formazione continua promosso dalla Commissione per la formazione sanitaria della Regione Toscana. Il soggetto organizzatore, per l’edizione di quest’anno, è l’Asl Toscana nordovest ma aderisce all’iniziativa anche l’Aou Senese con l’Uoc Formazione, diretta da Gianluca Bugnoli. In totale sono oltre 130 gli esperti di formazione in sanità che si ritroveranno domani a Volterra, per condividere le buone pratiche in ambito formativo. Due i progetti presentati dai professionisti dell’AouS: la ’Scala DEV-NSRAS’, progetto illustrato da Alessandra Mugnaini degli infermieri della TIN. ’Assistenza operatoria e perioperatoria in chirurgia generale - interventi per patologia pancreatica’ è il progetto presentato da Francesco Guerrazzi con gli infermieri di sala operatoria della Chirurgia generale.