Fontebranda festeggia donando il sangue. Il vicario fa il fioretto

Il Centro emotrasfusionale delle Scotte ieri si è colorato di bianco-rosso-verde quando quaranta contradaioli dell’Oca, fra cui il governatore Francesco Cillerai ed il vicario generale Francesco Silvestri, si sono recati al policlinico per una donazione collettiva di sangue. Fazzoletti al collo, coccarde al petto, sorrisi e pacche sulle spalle anche per farsi coraggio. Nel caso del vicario, svela un simpatico retroscena Alberto Bocci, che guida i Donatori dell’Oca, si è trattato di onorare un fioretto fatto per la vittoria del Palio. "Era la sua prima volta, mentre il governatore è un donatore abituale", dice (articolo su www.lanazione.itsiena)