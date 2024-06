Fonte Battesimale capolavoro restaurato. Al via l’estate di eventi con il Duomo superstar

Due eventi straordinari che riguardano il complesso del Duomo di Siena. Oggi alle 11, nel palazzo arcivescovile, la conferenza di presentazione del restauro della fonte battesimale del Duomo, capolavoro che troneggia nel Battistero. Interverranno il cardinale Augusto Paolo Lojudice, il rettore dell’Opera della Metropolitana Giovanni Minnucci, Gabriele Nannetti, soprintendente Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e Emanuela Daffra, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Saranno presentate tutte le formelle restaurate, oltre al Ghiberti, quella di Donatello, che è stata la star alla mostra dell’anno scorso a Firenze.

Sempre per l’estate all’insegna dell’arte e della cultura, Opera del Duomo e Opera Laboratori organizzano ’I notturni dell’Opera’. Otto insoliti appuntamenti serali, giovedì , per offrire un punto di vista unico su tre luoghi iconici del complesso.

L’iniziativa parte giovedì 4 luglio e accompagnerà i visitatori per tutta l’estate fino al 29 agosto su due turni di visita alle ore 21.30 e 22.30. Si inizia con la visita guidata alla Cattedrale che in questo periodo dell’anno scopre il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano.

’I Notturni dell’Opera’ prevedono anche la salita sul Facciatone, la più sorprendente fra le vestigia del Duomo nuovo rimasto incompiuto, per un suggestivo panorama notturno sulla città. Nell’occasione sarà possibile ammirare anche la Sala delle Statue, con la vetrata di Duccio di Buoninsegna. Addossate alle pareti della sala si susseguono le sculture di Giovanni Pisano, in origine nella facciata della cattedrale, e raffiguranti profeti, filosofi, sibille. Sarà possibile godere di questo panorama unico e dei capolavori del Museo dell’Opera per tre giovedì: l’11 luglio e l’1 e il 29 agosto.