Fondazioni, la lista c’è già Arrivano i nomi dai Fondi

Le dieci Fondazioni socie di minoranza del Monte dei Paschi hanno definito la lista di minoranza per il rinnovo del cda di Mps all’ordine del giorno dell’assemblea del prossimo 20 aprile che non sarà presieduta da Patrizia Grieco dopo le dimissioni da Rocca Salimbeni. L’accordo è raggiunto e i nomi messi nero su bianco, ma la lista di minoranza sarà depositata solo domani, alla scadenza dei termini. Stretto il riserbo sui quattro nomi inseriti e concertati con la regia della Fondazione Mps da parte degli enti aderenti all’Acri che nell’autunno scorso risposero alla richiesta di aiuto del Tesoro, nei giorni in cui l’aumento di capitale da 2,5 miliardi della banca rischiava di fallire per la penuria di investitori privati. Il riserbo sulla lista è probabilmente legato all’attesa del deposito dei nomi della lista di maggioranza del ministero dell’Economia, azionista di riferimento della banca.

Al Tesoro spetta, tra l’altro, l’indicazione del presidente e dell’amministratore delegato. Secondo indiscrezioni, dopo le dimissioni di Patrizia Grieco per sostituirla via XX settembre punterebbe sull’avvocato Nicola Maione, in consiglio a Siena già da due mandati, che nel passato è stato presidente di un’altra partecipata pubblica, l’Enav. Per la carica di ad Luigi Lovaglio potrebbe essere confermato e anche le Fondazioni avrebbero informalmente fatto recapitare le loro valutazioni positive sul lavoro svolto dal manager lucano.

Gli investitori istituzionali, intanto, con la regia del Comitato dei gestori di Assogestioni, hanno presentato la loro lista di minoranza con delle conferme dei candidati già indicati tre anni fa. Per il cda hanno candidato infatti Marco Giorgino, Paola De Martini e Alessandra Giuseppina Barzaghi. Per il collegio sindacale il sindaco effettivo Enrico Ciai e il sindaco supplente Piera Vitali. Le liste sono state depositate per conto di Arca Fondi, BancoPosta Fondi, Eurizon Capital, Eurizon Capital, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l’1,3% delle azioni ordinarie della società.

C’è attesa, ovviamente per la lista di maggioranza che presenterà il ministero dell’Economi Da definire anche l’ampiezza del nuovo cda: lo statuto prevede da un minimo di 9 a un massimo di 15 consiglieri.