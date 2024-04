Fondazione Mps in utile. La deputazione vota il bilancio del 2023. Al territorio 12 milioni

La deputazione generale ha acceso il disco verde ieri sera sul bilancio 2023 della Fondazione Mps. Sarà presentato il 2 maggio a Palazzo Sansedoni, saranno il presidente Carlo Rossi e il direttore generale Marco Forte a illustrarlo, come di consueto, mentre qualche deputato della amministratrice o generale sarà presente in sala. Cercando di non spoilerare troppo i dati del rendiconto della Fondazione, per non sciupare l’effetto sorpresa dei vertici, dai conti approvati dalla Fondazione è emerso un utile sostanzialmente in linea con quello del 2022, che fu di 9,1 milioni di euro. Il risultato economico positivo dell’anno scorso è sui 9 milioni di euro, frutto in particolare dell’ottimo andamento dei mercati finanziari e delle buone performance dei fondi nel portafoglio di Palazzo Sansedoni.

Particolare interessante sul fronte dell’utile è che, nel bilancio 2023, non ci sarà il dividendo per le azioni di Banca Monte dei Paschi. I 25 centesimi ad azione saranno pagati il 22 maggio, quindi finiranno nel conto economico dell’anno prossimo. Ma sia Forte che Rossi hanno già gongolato per l’incasso inatteso. E forse hanno riprovato un pizzico di rammarico per non aver creduto fino in fondo nella grande sfida lanciata dall’ad di Rocca Salimbeni Luigi Lovaglio con l’aumento di capitale. Se avessero investito 30 milioni allora, invece dei 10 milioni come altre Fondazioni, il dividendo sarebbe stato di 3 milioni e 300 mila euro, il triplo rispetto al milione e 100 mila euro che la Fondazione incasserà a fine maggio.

"Sono molto soddisfatto - aveva detto il presidente Carlo Rossi il 7 febbraio, quando i dati del bilancio di Banca Mps vennero presentati - i Il dividendo per gli azionisti Mps è rilevante, è arrivato in anticipo di due anni e anche molto più cospicuo di quanto si aspettasse il mercato. Ci aspettavamo una cedola simbolica, 25 centesimi per azione sono una cifra molto importante. "Complimenti a chi governa in questo momento Mps". A differenza di altre Fondazioni, Palazzo Sansedoni non intende vendere le sue azioni, che sono lo 0,39% del capitale Mps. Nonostante i 5 milioni di azioni, pagati 2 euro, oggi valgono 22 milioni e 500mila, rispetto ai 10 milioni.

Altro dato in crescita nel bilancio della Fondazione, il patrimonio netto contabile: nel 2022 era di 569 milioni di euro, quest’anno la somma si avvicinerà di più, ma non di molto, a quota 600 milioni. Tanto per restare alle cifre di mandato, dal 2017 ad oggi il patrimonio è cresciuto di 140 milioni di euro, complessivamente.

I dati che si possono ricavare in anticipo si fermano qui, anche se manca il dato essenziale della Fondazione Mps, vale a dire le erogazioni per il territorio. Restano fermi i sostegni assicurati all’Accademia Chigiana, a Vernice progetti culturali e ai tanti bandi identitari di Palazzo Sansedoni, da Ikigai a sCOOLfood passando per Habitus, sulle case popolari. Toscana Life Sciences merita un cenno parte, la Fondazione aspetta che il piano di risanamento studiato dal presidente Fabrizio Landi e dal dg Andrea Paolini venga asseverato per poter dare i contributi, Rispetto ai 17 milioni di euro erogati nel 2023, quest’anno le risorse per il territorio saranno inferiori. Anche perché nei 17 milioni c’era anche una parte della somma pagata per comprare i laboratori e gli uffici di ex Siena Biotech.

Nonostante le partite straordinarie dell’anno scorso, anche quest’anno le erogazioni saranno a doppia cifra. In linea, presumibilmente, con i 12,3 milioni distribuiti nel 2021. Ma sicuramente molto superiori rispetto al target minimo che la Fondazione Mps si è prefissata: 7 milioni di euro, almeno, da distribuire ogni anno.