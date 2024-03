Fondazione Mps . Il primo podcast sul Beato Sansedoni

Si parte oggi con Fondazione Mps in podcast, il racconto di progetti, attività e storie di arte e cultura, attraverso le voci dei suoi protagonisti, con interviste possibili e impossibili. ’Il Predicatore’ è il primo appuntamento dedicato alla figura del Beato Ambrogio Sansedoni, in occasione delle celebrazioni di oggi. La serie in 4 episodi sarà disponibile, a cadenza mensile, gratuitamente su Spotify per l’ascolto on-demand e in streaming e sul sito della FMps. Saranno raccontate le vicende storico artistiche del Palazzo e della famiglia Sansedoni, la Collezione opere d’arte, la relazione con i beneficiari e il tema del welfare culturale.