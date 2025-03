Fondazione in attesa della Stella

di Michela Berti

E’ tornato da Londra dove ha inaugurato la mostra del Trecento Senese alla National Gallery di Londra il sindaco Nicoletta Fabio. Un grande evento per Siena, dopo il successo della mostra a New York. Siena internazionale, l’arte senza tempo che rende unica nel mondo questa città. Tornata da poche ore e tra le primissime cose da fare c’è l’indicazione dei quattro nomi che comporranno la Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi. Quattro nomi, due donne e due uomini, che comporranno l’organo di indirizzo strategico della Fondazione. E sappiamo quanto sia importante questo organismo che approva regolamenti ed è il cuore rappresentativo della comunità in seno alla Fondazione. Ora è il tempo di tirare fuori i nomi, dopo il bando presentato il 24 gennaio e scaduto il 24 febbraio. Secondo qualche gola profonda, la quadriglia non sarebbe ancora completata per fastidiosi mal di pancia dentro Forza Italia che, negli ultimi tempi, è un partito piuttosto rumoroso, non solo a Siena in verità. Partito che si è spaccato al congresso locale, con due donne che non s’incontrano nemmeno per sbaglio. Atteso l‘arrivo di Stella, 15-16 marzo pare, che calerà il nome da mettere in Fondazione. Indicazione dall’alto, mal digerita dagli storici forzisti.