Folla a San Gimignano. Tutto esaurito in hotel

Pane e turismo a San Gimignano. Dopo il Covid hanno riscoperto la città i visitatori dall’Europa, dalle Americhe e dall’Asia. Parlare di numeri è quasi un rompicapo a cominciare dai parcheggi riservati al turismo dove possono sostare quasi 800 auto, mentre per i bus turistici da inizio anno hanno fatto sosta circa diecimila mezzi. Il conto è presto fatto. "A luglio il numero di prenotazioni è sempre importante – spiega il presidente dell’associazione albergatori Alessandro Sabatini – a cominciare dai giorni degli eventi al Teatro del silenzio di Bocelli. C’è stato (quasi) il ’tutto esaurito’ negli hotel e poi un calo del 30%, fermo restando i fine settimana vicini all’80%. In questo agosto vediamo un buona ripresa sia negli arrivi che nelle prenotazioni". Sabatini sottolinea: "Il motivo della flessione è dovuto al mercato nazionale: a differenza dell’anno passato adesso gli italiani si concentrano più nel fine settimana e si spostano scegliendo anche mete molto più distanti". E ancora: "Per il settore ricettivo extra-alberghiero, la sensazione è che risenta meno della flessione, in quanto il mercato straniero tiene alla grande. Ma anche qui abbiamo il rovescio della medaglia, in quanto il settore extra alberghiero, quindi, case vacanze, agriturismi, affittacamere, bed & Breakfast è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, arrivando a un numero di posti letto record in Italia per superficie territoriale con 19 strutture alberghiere e 924 posti letto e 304 strutture extralberghiere con circa 4.723 posti letto. Siamo convinti che la differenza nei prossimi anni la dovremo fare, oltre che con la qualità dei servizi offerti dagli hotel, con di eventi importanti e di grande richiamo come ’Degusta in Jazz 2024’ dal 23 al 26 agosto".

Romano Francardelli