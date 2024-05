Focus sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi si tiene il Forum Safety meets Culture

Riflettori puntati sulla sicurezza con il forum Safety meets Culture. Oggi partirà a Siena, dalle 9 alle 13, nella sala Italo Calvino, all’interno di Santa Maria della Scala, in Piazza del Duomo 1, un evento di tre giorni dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato da CantierePro S.r.l.

Si svolgerà un incontro dal titolo ‘L’uso di nuove tecnologie per la gestione e la sicurezza all’interno dei beni monumentali’ con particolare riguardo al tema delle Cattedrali, con uno speech dal titolo ‘Dietro le quinte dei beni monumentali. Il lavoro degli addetti per garantire la sicurezza’. Continuerà domani dalle 14.30 alle 18.30 con la tavola rotonda ‘Il Mog tra rischi, obblighi e opportunità per aziende e professionisti’, mentre giovedì, dalle 9 alle 12, si parlerà de ‘La sicurezza sul lavoro tra legislazione italiana comunitaria e best practices internazionali’, con ospiti d’eccezione come Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, Raffaele Guariniello, magistrato e giurista italiano, Paolo Stella, direttore generale Acrobatica Francia e Marco Coronella, Head of Construction Gsk, con i quali sarà possibile discutere.