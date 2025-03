"Un focus sul settore agroalimentare, comparto strategico per l’intero territorio toscano. Sono in corso una serie di interlocuzioni territoriali per comprendere, in maniera più approfondita, non solo i punti ‘critici’, ma soprattutto le opportunità di ulteriore valorizzazione di un mondo di centrale importanza nell’economia toscana, anche per le sue relazioni con altri settori e sul quale ringraziamo le nostre parlamentari Deborah Bergamini, Chiara Tenerini e Erica Mazzetti", questa la sintesi dell’attività di monitoraggio e studio che il segretario regionale di Forza Italia Marco Stella, con la responsabile regionale Dipartimenti Lorenza Bondi e al responsabile regionale dei Distretti produttivi e Made in Italy Franco Baccani stanno realizzando per ’mappare’ le realtà provinciali.