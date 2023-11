Focus sui cantieri stradali: "Tavolo di monitoraggio"

"Un tavolo provinciale di monitoraggio permanente sulle infrastrutture". E’ la proposta lanciata dal segretario generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani e da quello dei lavoratori delle costruzioni Fillea Cgil Siena, Simone Arcuri. "Da anni diciamo che Siena e la sua provincia sono il fanalino di coda in Toscana per qualità e numero di infrastrutture materiali e digitali – spiegano i segretari – le principali arterie stradali, E78, raccordo Siena-Firenze e Ss2 Cassia, sono un disastro per presenza di cantieri, pessime condizioni strutturali e inadeguatezza sul piano della sicurezza. Ma se vogliamo che gli investimenti per il completamento della Siena-Grosseto, la messa in sicurezza della Siena-Firenze e la ripavimentazione della Cassia si traducano in opere, dobbiamo mettere in conto la presenza dei cantieri e i disagi che essi inevitabilmente comportano". Di qui l’appello: "Proponiamo un tavolo di monitoraggio permanente a prefetto, Anas e Provincia per governare il processo dei lavori anche rispetto alle tante problematiche che interessano le strade minori e su cui l’amministrazione provinciale ha investito risorse, forzatamente insufficienti, per ripristinare danni idrogeologici ormai decennali".

E ancora: "Far tornare di competenza Anas la Ss2 Cassia è stato strategico, in 5 anni sono stati effettuati più interventi che nei due decenni precedenti – evidenziano i sindacalisti – compresi quelli già attivi nel tratto della Val d’Orcia recentemente chiuso, i lavori per la nuova galleria ‘Le Chiavi’ e i viadotti all’altezza di Radicofani". La Cgil sottolinea infine la necessità di "affrontare anche la questione del trasporto ferroviario": "Siena deve essere collegata a Firenze e a Chiusi da un doppio binario, a prescindere dalla stazione MedioEtruria. Infine va risolto il problema della rete digitale". Intanto ieri mattina c’è stato un incidente sulla tangenziale tra Siena Acquacalda e Siena ovest, direzione sud. Tre le auto coinvolte con un ferito lieve. Traffico in tilt per ore e lunghe file. Sul posto i mezzi di soccorso, i Vigili del fuoco e la Municipale.