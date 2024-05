Fiocco azzurro in casa Carboni. E’ nato Edoardo

Vittorino, il cavallo di Marco Bittti, ha preso un inciampone e Giosué Carboni è volato giù dal grigio dopo la mossa, per fortuna senza conseguenze. Ha dovuto però dire addio alla finale del palio di Fucecchio dopo questa caduta nella prima batteria, uscendo di scena insieme ad Enrico Bruschelli (Ferruzza) su Charlie brown. Così come sono andati fuori dal palio, nella seconda batteria, Silvano Mulas su Ceccomitocca nella Bernarda, rivale della Raimonda, e Federico Guglielmi su Dyllu (Samo). Ma per Carboni ieri è stata comunque una giornata indimenticabile: è venuto alla luce Edoardo, il secondogenito. Al fantino e a sua moglie Anna Maoddi le congratulazioni de La Nazione.