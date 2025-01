Finanziattori al Politeama. Uno spettacolo benefico in favore di Valdelsadonna

Successo per lo spettacolo benefico dei Finanziattori al Politeama di Poggibonsi e donazione da 11mila 700 euro per Valdelsadonna. È il ricavato della vendita dei biglietti e delle donazioni collegate alla speciale data: sala Maggiore da tutto esaurito per la rappresentazione di ‘Pensione o’ Marechiaro’, da parte della compagnia creata all’interno della Guardia di Finanza di Prato, con la firma di Valerio Di Piramo e la regia di Claudio Scaletta. I militari delle Fiamme Gialle lasciano dunque per un attimo la divisa e salgono sul palco per proporre al pubblico delle commedie a fini solidali. Destinataria della raccolta fondi, nella circostanza, Valdelsadonna: una realtà che dal 2007 è attiva sul territorio per il sostegno ai programmi di prevenzione sui tumori e per l’aiuto a persone che devono affrontare dei difficili percorsi di cura. In perfetta sintonia con lo spirito no profit dell’evento, i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi hanno prestato in forma gratuita la loro opera per garantire la necessaria sicurezza durante l’appuntamento, con la partecipazione, oltre alle autorità, anche di tanti componenti del tessuto associativo, delle forze dell’ordine, degli imprenditori del circondario e del volontariato in ambito locale. Soddisfatta Antonella Lomonaco, presidente di Valdelsadonna: "È andato in porto il nostro primo progetto del 2025 - ha spiegato - mirato alla consegna all’ospedale di Campostaggia di due poltrone per i prelievi ematici al Day hospital oncologico. Seguiranno altre iniziative, già approvate dal direttivo di Valdelsadonna. Grazie a tutti per il contributo offerto". Del resto, "Poggibonsi è una comunità generosa": lo ha detto il colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena, in una serata, condotta da David Taddei, direttore di Fondazione Elsa, che ha visto anche la partecipazione del comandante regionale, il generale Giuseppe Magliocco, e il comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Prato Enrico Blandini. A Prato hanno in pratica le loro radici i Finanziattori, protagonisti di una applaudita pièce, dagli imprevedibili risvolti, il cui allestimento sul proscenio del Politeama ha avuto origine dall’idea del tenente Michele De Nicola, al vertice della Tenenza di Poggibonsi.

Paolo Bartalini