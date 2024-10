Finalmente la piscina ha riaperto

Montepulciano torna a nuotare. Una notizia attesissima, arrivata con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, ma adesso quel che conta è il presente ed il futuro: la piscina di Montepulciano Stazione, da ieri, è finalmente aperta. E i primi nuotatori hanno già apprezzato la vasca tornando a praticare lo sport preferito, che è anche tra i più salutari. Se ieri è stato dato lo "start" per il nuoto libero, i corsi adulti avranno inizio domani e il corso "baby" partirà il 27 ottobre. Nei giorni scorsi era già stato comunicato che fino al 30 ottobre sarà possibile pagare la quota associativa alla tariffa promozionale di 1 euro, necessaria per accedere ai vari corsi o al nuoto libero. Sono stati pianificati e completati alcuni interventi di miglioramento dell’impianto, concordati tra l’amministrazione comunale e la Ssd Officina del Nuoto, il soggetto che si è aggiudicato la gestione dell’impianto per i prossimi sei anni. Nei prossimi giorni sarà organizzato un Open Day per presentare le attività alla cittadinanza. Per Montepulciano Stazione è una bella notizia perché quell’impianto ha un significato importante per la frazione: sicuramente simbolico e affettivo ma anche perché l’affluenza di persone, dalla Valdichiana e non solo, può generare ricadute positive per i negozi presenti e, in questo momento storico, non è un particolare da sottovalutare. Il cuore della zona sportiva di Montepulciano Stazione, dove, tra l’altro, ci sono anche i campi da tennis, adesso batte più forte. "Finalmente torna a disposizione di tutti la Piscina Comunale, dopo alcuni interventi di miglioramento degli impianti e relativi collaudi – dichiarano il Sindaco Michele Angiolini e l’Assessore con delega alla Cultura dello Sport, Alberto Millacci –. Il nostro obiettivo è che rimanga un punto di riferimento per tutta la comunità, garantendo continuità nella gestione per i prossimi anni".

L.S.