Finali nazionali di pesistica olimpica. Duccio Papini campione d’Italia Under 15

Grande impresa del giovane atleta senese Duccio Papini che nei giorni scorsi si è laureato Campione d’Italia Under 15 di pesistica olimpica. A Roma, al centro sportivo olimpico dell’Esercito, si sono svolte le finali nazionali under 15 di pesistica olimpica, a cui accedono i primi sei atleti italiani per ogni categoria di peso. A rappresentare la Toscana è stato Papini, classe 2009, della Scuola di Combattimento Senese allenato da Salvatore Mangiafico. Dopo una gara combattuta, Papini ha concluso il primo esercizio di strappo a 100 kg e il secondo esercizio di slancio a 115 kg, chiudendo la gara con un totale di 215 kg che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio e di conquistare il titolo. Titolo che si aggiunge a quelli under 12 e under 13, presenti nel palmares dell’atleta che attende con ansia la convocazione in nazionale per i campionati in Grecia. La Scuola di combattimento Senese si conferma dunque punto di riferimento per la pesistica giovanile in Toscana: oltre a Duccio, conta un nutrito gruppo di atleti fra i 10 e i 15 anni come Bianca Papini, bronzo ai campionati nazionali under 12, e Angie Paola Arias Aguirre, fra le prime sei in classifica under 12 e 13.