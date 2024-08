Finale con la tromba di Sipiagin. Siena Jazz, edizione ’stellare’

Con il grande trombettista Alex Sipiagin, termina il calendario di eventi organizzati da Siena Jazz per la 54° Edizione dei Seminari Internazionali. Ed è una chiusura sicuramente spettacolare: questa sera (ore 21,40 ad ingresso libero) tutti assieme sul palcoscenico del Bastione San Domenico della Fortezza, docenti ed allievi, in uno strepitoso epilogo con la direzione e la conduzione del grande trombettista Alex Sipiagin. Possiamo dire che il celebre musicista russo, adesso newyorkese a tutti gli effetti, fa parte della ristretta cerchia dei "Jazz World Top Players", avendo inciso in maniera significativa nella storia del jazz contemporaneo, attraverso album e live performances con i migliori musicisti del momento.

Ha suonato con Gil Evans Band, Gil Goldstein Orchestra, George Gruntz Band, MIngus Big Band, mostrandosi soprattutto come virtuoso del suo strumento. Ha incrociato con i grandi artisti pop: Eric Clapton, Aaron Neville, Elvis Costello, il leggendario produttore Phil Ramone con cui ha vinto numerosi Grammy’s. Con il suo gruppo ha raccolto successi come "Overlooking Moments", accompagnato da Chris Potter, Scott Colley e Eric Harland.

Una vera e propria stella del jazz e della musica di oggi, che lo hanno imposto tra i migliori e più affidabili del mondo. "Amazing musician and, above all, a completely original trumpet and flugelhorn soloist", così ha detto di lui Randy Brecker, altro trombettista e musicista di grande esperienza e di caratura internazionale. Finale quindi in assoluto crescendo, giusto epilogo di un calendario prestigioso, sempre ad ingresso gratuito, offerto da Siena Jazz a tutta la città e ai numerosi ospiti di questi giorni estivi.