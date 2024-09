Film sul poeta Pascoli. Casting a Montalcino

Casting aperto per le riprese di un film Rai che avranno inizio in autunno e che in Toscana, oltre a Barga, interesseranno anche la Val d’Orcia. La casa di produzione, MeMo Films di Roma, sta raccogliendo ed esaminando le candidature che devono essere presentate via mail. Al momento non si sa se la selezione avrà un seguito anche in presenza, ma intanto si apprendono maggiori particolari su quella che si preannuncia come una lavorazione di grande rilievo. Il titolo del film è ’Zvanì’, in dialetto romagnolo Giovannino, il nomignolo con cui veniva affettuosamente chiamato in famiglia Giovanni Pascoli alla cui vita è appunto dedicata l’opera; la regia è affidata a Giuseppe Piccioni, premiato con il David di Donatello e altri riconoscimenti internazionali, mentre la sceneggiatura è firmata da Sandro Petraglia (La Piovra, Romanzo criminale, autore per Nanni Moretti e Marco Risi). Sui social rimbalzano anche i nomi di alcuni interpreti, tra cui due giovani, Federico Cesari, attore e medico, già protagonista de ’L’ultima volta che siamo stati bambini’, ugualmente girato in Val d’Orcia, che vestirà i panni del grande poeta, e Benedetta Porcaroli, pluri-premiata, che sarà la sorella Mariù. La ricerca di comparse nel Senese si concentra, per Montalcino, su bambini di 9/10 anni, per poi spaziare su donne e uomini dai 18 ai 75 anni. Il film è in costume, quindi vengono preferite fisionomie "antiche". La mail a cui inviare la candidatura è [email protected] Un film dedicato alla vita di Pascoli è un’assoluta novità per la scena cinematografica nazionale; ma ha un illustre precedente: una sceneggiatura sullo stesso argomento degli anni ‘80, firmata da Vincenzo Consolo, Marco Bellocchio e Vincenzo Cerami, che rimase incompiuta.

Diego Mancuso