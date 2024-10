Festival Salute, oggi Ricciardi. Poi gli screening

Seconda giornata oggi del Festival della Salute di Siena, che terminerà domani, sotto il ‘Tartarugone’ di piazza Mercato per gli screening e le informazioni sulla prevenzione dedicati alla cittadinanza. Tra gli ospiti, dopo Giovanni Rezza, oggi è atteso l’ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità Walter Ricciardi (nella foto), intervistato da Canale 3 sulle sfide future che attendono la Sanità in Italia e in Europa insieme al professor Emanuele Montomoli di VisMederi.

Il Festival anche quest’anno ha nel rapporto con le giovani generazioni uno dei tratti peculiari: oggi un incontro sull’affettività digitale cercherà di aiutare i giovani a comprendere e gestire le emozioni come momento essenziale, finalizzato alla loro crescita emotiva e relazionale. ‘La Fragilità dell’anziano’ è il titolo dell’incontro centrale di oggi dalle 15 a Palazzo Patrizi, dedicato al tema dell’invecchiamento della popolazione, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore comunale Giuseppe Giordano e dell’assessore regionale al sociale Serena Spinelli.

Come noto, anche quest’anno, il Festival della Salute si concluderà in Piazza Mercato con il Villaggio della Salute per una mattinata dedicata agli screening, con le associazioni di volontariato: l’AouSenese proporrà sreening per la prevenzione dei tumori della pelle, per allergie ai pollini, consulenze di Cardiologia dello Sport, screening per malattie autoimmuni del connettivo (Lupus, Sclerodermia, Sindrome di Sjogren, Sindrome anticorpi anti-fosfolipidi, Miopatie infiammatorie); e ancora Screening spirometria, dermoscopia, test ematici, pressione, saturazione, osteoporosi, reflusso venoso a cura di Federfarma Siena; screening cardiologico, BLSD e manovre salvavita con defibrillatore e controlli elettrocardiografici a cura di Croce Rossa Italiana e di Siena Cuore; e screening dell’epatite C dall’Asl Sud Est.

p.t.