Festival Artisti di strada. Oggi il gran finale con la magia di ’Pandora’

Cala il sipario a Sarteano su ’Civitas Infernalis, il Festival degli Artisti di Strada’, tre giorni all’insegna dell’arte e dello spettacolo. Il filo conduttore della festa è stato ’La Sostanza dell’Effimero’, che vuole disegnare un festival capace di parlare al pubblico, stupire e divertire. Nel week-end Sarteano è stata animata da artisti che si sono esibiti in spettacoli con un forte impatto visivo intrattenendo il pubblico, ma al contempo veicolando un messaggio sociale, artistico e umano. "Vogliamo celebrare l’effimero come qualcosa che accade ora, nell’immediato, di irripetibile, ma con una forza capace di solcare il tessuto sociale e l’anima del singolo per l’eternità – spiega il direttore artistico Luca Sargenti –. Questa è per noi la definizione dell’arte che porta Civitas e la sua forza comunicativa, la sua sostanza". Dopo il successo di ’The Tempest’ ieri con trampoli, fuoco e acrobati, oggi il gran finale alle 22 in piazza Bargagli con lo spettacolo ’Pandora’.