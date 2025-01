Feste passate. Ma le luci sono accese

Vero. Non è la prima volta che le luci natalizie restano anche dopo l’Epifania. Alle ditte che si occupano di rimuovere l’intreccio di luminarie serve sempre un po’ di tempo per portare via tutto. A colpire alcuni senesi e i visitatori ieri era semmai il fatto che fossero tutte accese nel centro storico. Lo stesso a Chianciano, viale Roma e Piazza Italia sabato pomeriggio ’scintillavano’. L’ultimo tocco di leggerezza, si dirà, in un contesto socio-economico complesso dove va bene valorizzare i paesi (altrimenti si levano le proteste per questo) però anche risparmiare sull’energia elettrica non farebbe male. I cittadini hanno necessità anche del più piccolo sostegno.

Laura Valdesi