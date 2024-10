Feste e merende a partire dall’uva. Dal Castello di Radda alla Fattoria dei Barbi. Movimento Turismo del Vino Toscana

"Cantine Aperte in Vendemmia". Quest’anno è la merenda, a partire dall’uva, il tema che il Movimento Turismo del Vino Toscana ha scelto per accogliere i tanti appassionati nel momento più delicato e al contempo magico per le cantine. Sono tre le aziende che apriranno le loro porte: “Castello di Radda” che il 5 ottobre festeggia la vendemmia, proponendo una visita della cantina e una degustazione. La prenotazione è obbligatoria https://www.castellodiradda.com/esperienze-in-cantina/ oppure [email protected] +390577738992. Nella terra del Nobile di Montepulciano, l’azienda “Carpineto” dove fino al 31 ottobre i visitatori, dopo la visita alla cantina, faranno passeggiate tra i vigneti e la visita alla cantina di affidamento per arrivare ad una merenda toscana con salumi, formaggi e pecorino con il miele di produzione propria, bruschette con olio extra vergine di oliva di produzione locale e la deliziosa schiacciata all’uva secondo una antica ricetta toscana. Prenotare a [email protected] +39 3477603727 www.carpineto.com. Infine arriviamo nella terra del Brunello dove sarà possibile vivere una bellissima esperienza nella storica “Fattoria dei Barbi”. Il 5 e 6 ottobre infatti ci sarà l’evento “La svinatura. Come nasce il Brunello”. I visitatori verranno accompagnati dal proprietario, Stefano Cinelli Colombini, prima nella Cantina storica e poi nella Cantina di produzione dove potranno assaggiare il vino del nuovo anno: un’anteprima unica! La visita e sarà condotta da personale esperto e a coronamento dell’esperienza uno speciale Menù interamente dedicato alla Vendemmia con piatti come salsicce cotte nel vino, il cacio ubriaco del Caseificio dei Barbi, la schiaccia dolce con l’uva, altre golosità e l’immancabile vino rosso dei Barbi, che sia Brunello di Montalcino o un altro Rosso anche meno impegnativo. Prenotare a +39 335 650 4517 anche whatsapp oppure visite-e- [email protected].

Andrea Falciani