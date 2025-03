San Casciano dei Bagni, invita tutti alla festa dopo il suo funerale. L’ultimo saluto a Franco

San Casciano dei Bagni (Siena), 2 marzo 2025 – Franco Grigiotti da molto tempo aspettava di morire per ricongiungersi con la sua amata moglie Mirella. Per questo e per la sua profonda fede religiosa ha sempre dichiarato di non aver paura di abbandonare il mondo terreno, anzi di voler festeggiare il momento del trapasso. E così ieri, a San Casciano dei Bagni, è andato in scena il funerale che lui aveva immaginato.

Ha chiesto a un amico di far stampare l’annuncio mortuario di un bell’azzurro intenso con una foto di lui e Mirella e un titolo ‘Invito alla Festa’ e ancora “Franco Grigiotti di anni 92 invita parenti, amici e conoscenti alla festa per il suo ingresso nell’eternità di Dio”. Infine “Al termine della cerimonia religiosa seguirà il brindisi di ingresso alla mensa celeste carinamente offerto dal bar Daniela”. In effetti lui aveva incaricato la sua amica Daniela, proprietaria del bar del paese, di organizzare un brindisi dopo il suo funerale. Ma glielo aveva chiesto almeno dieci fa, quando ancora godeva di ottima salute.

San Casciano dei Bagni

In quel periodo Grigiotti era così convinto di morire che aveva anche fatto montare la sua lapide al cimitero comunale. Una lapide con tanto di foto, data di nascita frase d’amore per Mirella che, all’epoca, aveva confuso non poco i sancascianesi. Poi lo incontravano in piazza sorridente, pieno di energia e convinzione nello spiegare quel suo gesto così inusuale e riuscivano a tranquillizzarsi.

Franco Grigiotti era nato a San Casciano dei Bagni e aveva vissuto e lavorato a Roma per poi tornare, dopo la pensione, nel suo paese natio. Amava ballare, scrivere libri e navigare in rete alla ricerca di storie. Negli ultimi anni si era trasferito a Tarquinia, in provincia di Viterbo ma trascorreva ogni estate a San Casciano. Non aveva figli ma tanti amici, di tutte le età. Persona buona e generosa era amato da tutto il paese che ieri lo ha ricordato con un brindisi e una preghiera, proprio come lui desiderava e come aveva desiderato con quel manifesto affisso sui muri del paese.