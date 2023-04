Festa per 700 invitati Cassioli celebra 80 anni di successi nel mondo

Ottanta candeline per un’azienda leader nell’automazione industriale e nella logistica, partita nel 1943 da una piccola officina artigianale. È un compleanno particolare, quello che festeggia quest’anno la Cassioli group, azienda nata e tuttora con il quartier generale a Torrita di Siena, ma con clienti e sedi in tutto il mondo. Nella home page del sito internet sono snocciolati i numeri di una storia di successo: 80 anni, appunto, 348 dipendenti, cinque sedi (oltre Torrita, ancora in Italia, Brasile, Polonia e dall’anno scorso Stati Uniti, in Georgia), oltre cinquecento clienti e duemila impianti installati.

L’azienda è reduce dalla partecipazione al Tire Technology Expo 2023 di Hannover, la più importante esposizione europea dedicata al mondo degli pneumatici, e recentemente ha concluso i lavori per la realizzazione del nuovo terminal arrivi dell’aeroporto di Alghero.

Il fatturato complessivo di Cassioli Group si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Tra i tratti distintivi, oltre il 40 per cento dei dipendenti ha una laurea in ingegneria o comunque un’elevata specializzazione. I fratelli Carlo e Paolo Cassioli (rispettivamente amministratore delegato e presidente) rappresentano la terza generazione della famiglia, per un’azienda in continua evoluzione nei modelli organizzativi e produttivi.

Sabato 15 si terrà una grande festa a Torrita, con oltre settecento invitati, per celebrare gli otto decenni di vita. "Sarà una giornata dedicata ai dipendenti – spiega Carlo Cassioli – vogliamo far capire alle famiglie dove lavorano i nostri collaboratori. E sarà in ogni caso un momento per condividere con tutti un’avventura di successo".

Annunciata la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessore toscano alle attività produttive Leonardo Marras, di sindaci e autorità della zona.

E un’occasione per ripercorrere d’un fiato questi ottanta anni. Dagli inizi come detto artigianali con la specializzazione in attrezzature per la movimentazione del legno, al primo grande salto degli anni ’70 con la progettazione e la produzione di linee automatiche e sistemi di movimentazione per diversi settori industriali, all’espansione verso nuovi mercati degli anni ’90, con la nascita nel ’96 di Cassioli Brasile. Dal 2011 è attiva la divisione aeroportuale.