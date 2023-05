Festa per 600 studenti La danza di San Gimignano ’contagia’ le tribune E’ un’onda di divertimento

Che ’fuoco’ di gioia e di divertimento al PalaOrlandi per la premiazione del Campionato di giornalismo de La Nazione. Una festa per quasi 600 studenti, parte dei quali arrivati grazie ai bus navetta messi a disposizione da Autolinee toscane, che sono scesi sul parquet per ricevere la pioggia di premi del nostro quotidiano e dei tanti sponsor e compagni di viaggio che credono nell’importanza di una sfida educativa fuori dagli schemi, da anni capace di coinvolgere i ragazzi facendo emergere le energie migliori. Anche artistiche, visto in avvio di cerimonia il ballo degli studenti di San Gimignano con la professoressa Monica Docci, contagioso al punto che anche sulle tribune tutti facevano lo stesso. Sono arrivate da ogni parte della provincia le classi, i vincitori da Abbadia ma anche dalla Valdelsa e dalla Valdichiana, naturalmente da Siena. Perché questo progetto è stato un ’collante’ mettendo insieme realtà diverse ma legate dallo stesso dna, quello unico della nostra terra. E si è visto: i ragazzi si prendevano la gloria quando venivano premiati applaudendo però forte gli altri. Così è stato anche quando Alice Raspanti, vice sindaco di Montepulciano, ha ricordato il professor Fabio Menga a cui è intitolato un premio nel Campionato. Domani su La Nazione foto della cerimonia e delle altre scuole che sono state premiate.

Laura Valdesi