Festa medievale ’Il Bianco e l’Azzurro’

San Quirico il secondo weekend di giugno si colora di bianco-azzurro. Tre giorni nel segno della rievocazione storica e dello spettacolo ma anche della buona cucina. Dal 9 all’11 giugno è in programma l’edizione n.20 de Il Bianco e l’Azzurro, la kermesse medievale organizzata dal Quartiere di Canneti. Sbandieratori, tamburi e chiarine, arcieri, musica e danze medievali, e poi l’atteso banchetto medievale con commedia, all’ombra delle mura duecentesche e del gigantesco trabucco realizzato a mano dagli artigiani dei Canneti. La novità è il trekking medievale, un percorso fra le bellezze del centro alla scoperta di momenti di vita medievale e personaggi. Non mancheranno le esibizioni del gruppo sbandieratori e musici dei Canneti e dei gruppi gemellati (dai colori bianco azzurri) tra cui, ma non solo, quartiere Pianello di Montalcino; contrada Refenero di Torrita; contrada del Poggiolo di Montepulciano.