Il Padel Valdichiana

a Torrita di Siena spegne la prima candelina della propria storia. Sarà festa grande sabato prossimo con

un torneo di padel dedicato agli appassionati di questo sport ma anche una giornata pensata per chi vuole conoscere qualcosa in più grazie all’open day che vedrà la presenza degli istruttori del circolo che forniranno lezioni gratuite con consigli e suggerimenti per tutti.

Non mancherà il brindisi finale aperto a partecipanti, amici e sostenitori.

A Torrita, come in tutta la Valdichiana, il padel è uno sport che nell’ultimo anno ha trovato tanti affezionati.

Non a caso ormai si può giocare in tanti paesi, da Torrita a Sinalunga (dove sono presenti due centri), da Acquaviva fino a Chiusi senza dimenticare Chianciano Terme. Il padel ha attirato giovani sportivi ma anche molte persone con qualche anno in più che hanno deciso di provare trovando in molti casi quel feeling giusto con una disciplina divertente e dove si fa amicizia.

L.S.