Festa e partecipazione. Il Palio entra nel vivo

Un weekend entusiasmante ma anche con tanto impegno da parte dei volontari e della macchina organizzativa. Il Palio dei Somari di Torrita di Siena è partito con il piede giusto e già dal pomeriggio di sabato, con l’estrazione delle batterie per la corsa di domenica 24 e la presentazione del panno dipinto dall’artista Cristiana Margutti, il ’battito’ dei contradaioli ha iniziato ad accelerare. Ottima anche la due giorni di Taverne con davvero molta gente. Apprezzati anche gli spettacoli, per un pubblico di tutte le età, senza dimenticare ’Somarando’ e la Festa dei giovani sbandieratori e tamburini.

Il programma prosegue oggi con la Messa di San Giuseppe, a cui la festa è dedicata, nella chiesa dei Santi Costanzo e Martino con la benedizione della casacca del fantino. Domani a teatro il gioco a quiz ’Chissà se in contrada si sa’ dove i giovanissimi contradaioli mostreranno le loro conoscenze. Venerdì le cene propiziatorie, in alcune contrade i biglietti da giorni sono introvabili; sabato la gara a coppie tra tamburini e sbandieratori per poi arrivare al giorno più atteso, domenca 24, con il corteo la mattina e, alle 16, la corsa al Gioco del Pallone. Confermati tutti i fantini della scorsa edizione: il più vittorioso è Alessandro Guerrini che ha trionfato per ben 7 volte, 6 per Porta Nova (con cui correrà anche quest’anno) e una con la Stazione nel lontano 2003. Dietro di lui, come numero di vittorie, Mirko Ciancagli ’Baturlo’ che proverà a fare il bis con Porta a Sole dopo i due successi ottenuti con Porta Gavina. L’altro fantino vittorioso è quello di Refenero, Alessio Deriu ’Pampero’, che nel 2022 vinse regalando alla contrada del presidente Michele Battenti un successo atteso dal 1985.

Luca Stefanucci