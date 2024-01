Festa di Sant’Antonio Abate Tanti gli animali alla benedizione

Notevole partecipazione a Poggibonsi e a Colle Val d’Elsa – complessivamente circa novanta persone – alle iniziative organizzate da Anpana Siena in occasione della festa in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Due gli appuntamenti dedicati alla benedizione degli animali, perlopiù cani e gatti, nella giornata del 21 gennaio: al mattino presso lo spazio eventi di via Torino all’Agrestone di Colle di Val d’Elsa, alla presenza di Don Giovanni Tondo della parrocchia di San Marziale e nel pomeriggio a Poggibonsi in San Lorenzo (nella foto).

In quest’ultimo caso don Luca Galigani, il parroco, ha aperto nella circostanza le porte della chiesa di San Lorenzo ai cani insieme ai loro rispettivi proprietari.

Chi, per varie ragioni, non ha potuto accompagnare agli appuntamenti il proprio animale da compagnia, ha portato per la benedizione la cuccia, i croccantini e le scatolette di cibo, come indicato dagli stessi promotori di Anpana Siena nell’annunciare il programma della Giornata.

Pa. Bart.