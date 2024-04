Festa di Santa Caterina, celebrazioni al via. Da 25 anni è la patrona d’Europa

Prenderanno il via domani le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia nel 25° anniversario della sua proclamazione come patrona d’Europa.

Appuntamento alle 11 presso al Santuario-Casa di Santa Caterina in Fontebranda con la messa presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Alle 18, nella Basilica di San Domenico a Siena altra messa presieduta dal cardinale. Martedì allee 17 presso il santuario- Casa di Santa Caterina si etrrà invece la conferenza di Padre Alfredo Scarciglia, O.P. su ’Santa Caterina da Siena dialoga con Dio Padre Misericordioso, uno sguardo d’insieme al libro’. Venerdì 3 maggio alle 21 nel Duomo di Siena attesa per il Concerto in onore di Santa Caterina con l’Orchestra e coro del Conservatorio ’R. Franci’ di Siena, il coro di voci Bianche Sich, il coro polifonico e voci bianche Nisea di Teramo e il coro polifonici Senesi. Sabato 4 maggio alle 15, in via XXV Aprile è previsto l’omaggio floreale alla statua della santa da parte delle istituzioni, associazioni, aggregazioni laicali, e le parrocchie dell’Arcidiocesi alle 16, nella Basilica di San Domenico a Siena la messa solenne.