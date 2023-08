Festa dell'Unità: Bagno di folla per Elly Schlein a San Gimignano

Tappa in provincia di Siena per la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che martedì sera è stata ospite alla festa de l’Unità di San Gimignano. Schlein per la prima volta ospite alla festa "dell’Unità 2023" di San Gimignano. Si tratta della ’prima volta’ per Schlein, che ha voluto essere presente in occasione del 56° compleanno dell’appuntamento politico e culturale nella città delle torri. "Non potevo mancare di fronte a questo invito – ha detto –. Grazie a tutti per questa occasione e per l’accoglienza".

A fare gli onori di casa alla neosegretaria del Pd, il leader provinciale Andrea Valenti, il giovane segretario Pd locale Niccolò Giucciardini e il sindaco Andrea Marrucci. Di fronte a una platea che ha visto il tutto esaurito nel parco del Santa Chiara, la visita di Schlein passerà alla storia a San Gimignano, perché è la seconda volta di un leader Dem nazionale, dopo l’ex segretario Pier Luigi Bersani.

Dal palco della Festa de l’Unità, Schlein è stata accolta con applausi e ovazioni, ha tracciato e sottolineato il suo pensiero e l’importanza delle varie tematiche all’ordine del giorno del Pd nazionale: il valore del pluralismo del Pd, la critica alle politiche del Governo "dal lavoro alla casa, dal cambiamento climatico alle nuove generazioni e alla conciliazione". Schlein ha lodato quindi "l’impegno dei sindaci nei Comuni che sono lasciati troppo soli dalle scelte del Governo" e ha illustrato le proposte sul salario minimo, uno dei suoi cavalli di battaglia, su cui è stata lanciata una lunga petizione. E’ stato inoltre ricordato che dalle torri è stata promossa la carta di San Gimignano dall’ex sindaco Giacomo Bassi che vide Elly Schlein protagonista per portarla al Parlamento Europeo. "E’ una carta per i diritti dei minori non accompagnati – ha commentato la segretaria Pd – che conserva tutta la sua attualità e urgenza".

Romano Francardelli