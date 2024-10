Festa del marrone. Ha trionfato il rione Dentro

L’edizione numero 45 della "Festa del Marrone" di Campiglia d’Orcia, ha visto il Rione Dentro aggiudicarsi la vittoria, mettendo d’accordo le giurie, popolare e ’speciale’, quest’ultima costituita da rappresentanti delle Associazioni "Vie Francigene" e "Romea Strata". La conta finale, pubblicata via social dal sempre puntuale Lido Ballati, ha segnato 939 voti per il Dentro (486 + 453), seguito dagli Agitati a quota 718 (347 + 371), quindi il Borgassero con 607 (271 + 336). Nei tre rioni, come di consueto, si è lavorato molto per curare allestimenti ed animazioni, inziate nel primo primo pomeriggio, con temi ben sviluppati. Il Dentro ha proposto "Fuori dalle righe" un viaggio vivo fra alcuni testi molto noti, spaziando dalla "Comedia" dantesca a don Chisciotte, da Harry Potter a "Il nome della rosa", tanto per citarne alcuni, sollecitando in modo lieve i visitatori a non dimenticare l’importanza della lettura. Il Borgassero ha proposto una lettura di accadimenti della metà dell’Ottocento, partendo dall’aggancio con Charles Dickens che, nel "Gran Tour" verso Roma transitò anche in Val d’Orcia. Con ricchezza di costumi ed elementi coreografici Sherlock Holmes indagava per il delitto sull’Orient Express, le donne protestavano invocando pari diritti con i loro mariti, era in corso la costruzione del primo dirigibile nella fabbrica "Fratelli Borgaioli", mentre uno uno scienziato pazzo dava vita nientemeno che a…Frankestein. Gli Agitati avevano scelto, invece, di festeggiare i 70 anni della televisione, proponendo alcune trasmissioni di successo: da quelle della mitica Raffaella Carrà a "90° minuto" con le voci di alcuni famosi radiocronisti affidate all’unico conduttore, il "Festival di Sanremo" in un lungo excursus canoro, l’immancabile Mike Bongiorno con "Rischiatutto" e Piero Angela con "Superquark". Non è certo mancato il pubblico, che è arrivato fin dalla tarda mattinata, degustando piatti e dolci a base di castagne e non solo.

Daniele Palmieri