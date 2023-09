Festa del Luca a Castelnuovo: C'è l'astronauta Paolo Nespoli

San Gusmè si prepara a vivere una nuova edizione della Festa del Luca con un ricco programma e numerosi ospiti che animeranno il borgo nei prossimi giorni. Ad aprire domani la manifestazione sarà il tradizionale convegno sulla sostenibilità ambientale, che prenderà il via alle 15.30 in Piazza Castelli con il titolo "Percorsi di crescita sostenibile dei territori, decarbonizzazione, buone pratiche, migliore qualità della vita". Il tema sarà approfondito con rappresentanti istituzionali, docenti universitari, esperti e professionisti del settore oltre a un ospite di eccezione, l’astronauta Paolo Nespoli, che ha trascorso 296 giorni a bordo della ISS, Stazione Spaziale Internazionale e ha partecipato a missioni nello spazio per conto dell’ESA, Agenzia Spaziale Europea.

La serata continuerà alle ore 20.30 con la "Cena spettacolo nella Terrazza del Chianti", allestita come ogni anno sul Belvedere di San Gusmè per ammirare uno dei panorami più belli del Chianti, gustando i piatti della cucina locale preparati dalle donne del borgo, insieme ai Vini Chianti Classico prodotti dalle aziende vitivinicole del territorio e alla musica jazz di Alessandro Moretti, alla fisarmonica, e Gianni Zei, alla chitarra. La Festa del Luca, giunta alla 51esima edizione e organizzata dalla Pro Loco di San Gusmè con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, tornerà ad animare il borgo da venerdì 8 a domenica 10 settembre con un ricco programma che unirà tradizione, musica, divertimento e sapori del territorio. Fra i diversi appuntamenti, sabato 9 settembre ci sarà spazio per il 17° Palio delle Botti nel Chianti e la comicità di Andrea Agresti, mentre domenica 10 settembre mercatini, degustazioni, musica e fuochi d’artificio