’Festa d’Autunno’, tutti in camper. Via al Raduno Nazionale Badengo. Atteso l’arrivo di oltre 150 caravan

Arriva ad Abbadia San Salvatore la ’Festa d’Autunno’, insieme ai tanti turisti arrivano anche centinaia di amanti del camper. I due eventi, il primo organizzato dalla Pro-Loco, il secondo dal Camper Club, hanno il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Parliamo del 19° raduno di camperisti, degli amanti del turismo itinerante. Nel corso degli anni il successo dell’iniziativa è progressivamente aumentato. Nei prossimi due fine settimana (dal venerdì alla domenica stesse date della Festa d’Autunno) sono attesi oltre 150 camper con almeno due persone a bordo. Incrementano, così, la festa delle bontà culinarie del paese, della zona che, quest’anno può contare su un ottimo inizio della fungatura. Gli splendidi porcini, forse ci saranno anche i primi marroni. Gli stand organizzati dai Terzieri offriranno i piatti tipici legati ai prodotti della zona.

In programma nella ’Festa d’Autunno’ tante altre iniziative di vario genere. Tutte riportate nel sito della Pro Loco. Il Raduno Nazionale Badengo dei camper offre, quindi, agli amanti del turismo itinerante, due week-end all’insegna del relax e della scoperta, o rivisitazione, delle opere d’arte, di eventi culturali, di concerti, di storia mineraria. "Siamo entusiasti – afferma Giovanni Santoni, presidente dell’Associazione che organizza l’evento – di ospitare nuovamente i camperisti nella nostra splendida zona. L’Amiata offre, in autunno, paesaggi mozzafiato e un’atmosfera unica. Siamo certi che anche quest’anno il raduno riscuoterà un grande successo che, ogni anno, viene riconosciuto dai partecipant, frutto del grande lavoro di tutta la nostra Associazione, di tutti i membri del consiglio direttivo. Senza il loro apporto, il loro contributo questo ormai importante appuntamento non sarebbe arrivato a riscuotere i consensi che sta riscuotendo. Mi preme ringraziare inoltre il sindaco, Niccolò Volpini, l’assessore Alessandro Pasqualini e il corpo della Polizia Municipale per la loro disponibilità e il loro impegno nel portare avanti questo evento, che – sottolinea di nuovo il presidente Santoni – dà modo ai partecipanti di vedere e apprezzare i nostri punti di forza nel richiamo dei turisti".

Doppio risultato quindi e tante prenotazioni negli alberghi. Oltre ai tanti camperisti sono, infatti, attesi anche numerosi amanti della ’Festa d’Autunno’. Il settore dell’accoglienza torna così a vivere un momento di intensa attività.