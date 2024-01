Ferrovie, nuovi disagi per i lavori. Linea interrotta tra Empoli e Firenze

Altri disagi in vista a carico dei pendolari. Arrivano infatti le nuove interruzioni con modifiche alla circolazione ferroviaria a causa di lavori di manutenzione stradale tra Firenze ed Empoli. Provvedimenti che interessano da vicino anche la Valdelsa, alla luce dello stop alla circolazione ferroviaria di domani e venerdì previsto da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs. Analoghe sospensioni, con annesse variazioni nel trasporto ferroviario, erano già avvenute nei fine settimana 18 e 19, 25 e 26 novembre, sempre per effetto dell’intervento al viadotto sul fiume Arno all’altezza della frazione di San Donnino di Campi Bisenzio (Firenze).

Ripercussioni annunciate dunque anche per gli spostamenti di quanti transitano dal territorio della Valdelsa. Riguardo ai treni regionali, Rfi spiega che sulla linea Firenze-Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, e che i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena, Poggibonsi e Castelfiorentino, da dove si proseguirà con autobus sostitutivi che effettueranno le fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa e in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Sulla Firenze-Pisa i collegamenti saranno via Prato-Pistoia-Lucca.

Percorsi riprogrammati anche per le linee dell’Alta Velocità. Sulla Roma-Firenze-Genova, le sei Frecce tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.

Il 4 e il 5 gennaio, si fa sapere ancora da Rfi, i treni saranno interessati da allungamenti dei tempi di percorrenza, modifiche di percorso, cancellazioni totali o limitazioni e sostituzioni con autobus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, ed è pertanto consigliato di valutare la riprogrammazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. I dettagli sono disponibili su http://www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

Paolo Bartalini