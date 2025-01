Ferretti: "Su Colleverde servono risposte certe"

"Un Comune che non investe sulla scuola non vede futuro davanti a sé". È l’accusa che arriva da Anna Ferretti, consigliera comunale Pd, che prende spunto dalla situazione della scuola Colleverde, che domani rientrerà nella sua sede ma è destinata a lasciare i locali all’Osservanza. Ferretti ricorda anche il progetto della scuola a San Miniato: "Aveva ricevuto un milione di euro dalla Regione,la giunta De Mossi lo cancellò sostenendo che l’andamento demografico non ne segnalava la necessità". Ora il caso di Colleverde, con un rientro a termine, a quanto annunciato dal Comune. "Ma c’è urgenza di lasciare quei locali o no? Se le condizioni igieniche sono fuori norma, non si può soprassedere o temporeggiare", afferma Ferretti citando le parole dell’assessore Lorè. E ancora: "L’Asl è stata chiamata? Sono stati fatti sopralluoghi e verbali? Sono stati fatti i dovuti controlli prima che iniziasse l’anno scolastico? Servono risposte chiare e celeri, non si scherza con la salute dei bambini e con la loro sicurezza".