Ferretti: "Personalismi pericolosi"

Un piano di rilancio economico del territorio che veda il Comune ente di collegamento tra i comuni limitrofi, le istituzioni ed i cittadini, è l’idea di base del programma di Anna Ferretti, candidata sindaco del centrosinistra. "Se si realizzerà il polo pandemico, creerà lavoro sia per i nostri giovani che per i ricercatori che verranno da fuori: a loro andranno offerti servizi, abitazioni, luoghi di aggregazione. Ogni questione ne richiama altre e vanno affrontate all’unisono. Turismo, sviluppo industriale, mobilità, scuole, sono campi in cui operare insieme". Alla domanda come vede Siena tra 10 anni, Ferretti ha risposto immaginando una città vitale, con scambi di culture tra cittadini che arrivano per studiare e lavorare a Siena. "Una città dove crescere, vivere, dove ci sia lavoro qualificato, luoghi di aggregazione e di divertimento, una programmazione di eventi coinvolgendo anche le 3 scuole di musica Siena Jazz, Chigiana e Franci".

Una donna in mezzo a tanti uomini, non è un vaso di coccio tra tanti di ferro? "Le persone deboli sono le più forti, non mi sento debole e chi ha lavorato con me lo sa. Non sono accomodante combatto per quello in cui credo. Ferretti ha rivendicato il ruolo dei partiti e il valore della Sinistra. "Non sono una civica, quando si amministra un Comune si fanno scelte politiche non civiche. Mi richiamo ai valori dell’uguaglianza, dei diritti, del rispetto, della giustizia sociale. I partiti non sono un male, pericolosi sono i personalismi".