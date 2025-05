"Ferite e farfalle" di Falabella: "Messaggio di speranza"

Racconta in un libro la storia della figlia, ammalata di fibrosi cistica. Annalisa Falabella (nella foto, al termine dell’evento) ha presentato il volume, dal titolo "Ferite e farfalle" per le edizioni Alpes, nel corso di un incontro dalla notevole partecipazione a Poggibonsi presso la sede della Us Virtus. "Un’iniziativa dettata dal desiderio di offrire un messaggio di speranza – ha spiegato l’autrice alla nutrita platea – nei miei ruoli di donna, madre, avvocato, appassionata di lettura e di scrittura. La vicinanza che ho trovato nel corso degli anni in tante persone rappresenta per me una notevole risorsa, in un contesto di sofferenza per una patologia subdola e invisibile che ha colpito mia figlia. Tutto si unisce comunque alla volontà di guardare con fiducia al domani". L’appuntamento dedicato all’opera di Annalisa Falabella, in un dialogo con Maura Santoni, era inserito nel calendario di "Maggio per il Meyer" a cura della Asd Virtus Biancoazzurra e di Passi Solidali. "Credendo fermamente nel valore e nel potere della condivisione di tematiche anche dolorose e per alcuni scomode – hanno spiegato gli organizzatori, illustrando i progetti in cartellone - vogliamo creare uno spazio di ascolto e di parola che possa attivare uno scambio e promuovere la consapevolezza".

Domenica prossima, un nuovo atto del programma della manifestazioni: una passeggiata benefica per un totale di cinque chilometri con ritrovo a Poggibonsi alle 9,30 al campo sportivo Don Emidio Smorti. Iscrizioni entro sabato 24, inviando una mail all’indirizzo [email protected]. E’ possibile aderire anche tramite whatsapp al numero 329 7141926. Il ricavato, concludono da Passi Solidali, sarà devoluto alla Fondazione Meyer.

