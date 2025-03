Federmanager. Lavoro e parità, tappa senese

Una giornata interamente dedicata alla riduzione del divario di genere e alla valorizzazione delle donne all’interno delle imprese e nei consigli d’amministrazione. Sono state oltre 1.500 le manager e le professioniste da tutta Italia che hanno partecipato, on line e in presenza, a ’Women on Board 2025’ il percorso formativo per favorire l’inclusione e l’accesso delle donne nei consigli d’amministrazione di imprese pubbliche e private. Il progetto ideato e promosso da Manageritalia, Federmanager, Hub del Territorio e AIDP. Il programma ha fatto tappa a Siena presso Fondazione Tls, la sesta di un lungo percorso che toccherà tutto lo stivale.

A confrontarsi, con le partecipanti sono stati: Rosita Garzi, consigliera di parità Regione Umbria introdotta da Anna Anchino, presidente AIDP Umbria - Sara Cirone coordinatrice nazionale percorso Women on Board - Beatrice Cassinari, esperta in Internal Audit introdotta da Francesco Bellelli, presidente Federmanager Siena - Francesca Muserra commercialista introdotta da Marco Zuffanelli, presidente Manageritalia Toscana - Francesca Mariotti amministratore delegato NWG Italia introdotta da Maria De Renzis, coordinatrice Federmanager Minerva Nazionale.

L’appuntamento a Siena ha avuto come focus ’L’ambito dell’analisi del rischio sui sistemi gestionali’. Grazie al confronto con esperti del settore le partecipanti hanno avuto modo di approfondire la gestione del rischio aziendale, la valutazione e l’amministrazione e fiscalità. La tappa di Siena ha fatto da punto di raccordo per i territori della Toscana e dell’Umbria. La terza edizione di Women on Board conferma le partnership con gli Ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro e con l’Associazione nazionale forense. Saranno 15 gli appuntamenti formativi, che toccheranno tutto lo stivale.